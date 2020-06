Bartosz Kopacz jeszcze w styczniu podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk. Umowa jednak pod znakiem zapytania z powodu pandemii koronawirusa.

Pożegnanie z Zagłębiem

Bartosz Kopacz występuje w Zagłębiu Lubin od trzech lat. Przez ten czas rozegrał w barwach “Miedziowych” 90 meczów, w których zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Do tej pory jest ważnym elementem defensywy zespołu z Dolnego Śląska.

Z końcem obecnego sezonu miała wygasnąć umowa Kopacza z Zagłębiem. Piłkarz nie otrzymał od klubu stosownej oferty, w związku z tym zdecydował się na zmianę otoczenia. Jeszcze w styczniu obrońca parafował umowę z Lechią Gdańsk od przyszłego sezonu.

Transfer mógł stanąć jednak pod znakiem zapytania. Część klubów w Polsce musiała obniżyć płace oraz zrezygnować z niektórych zawodników. O problemach finansowych Lechii mówiło się zresztą jeszcze przed pandemią. Według różnych doniesień, mogło to sprawić, że piłkarz ostatecznie nie trafiłby do Gdańska.

Wszystko jest już przesądzone

W rozmowie dla “Weszło”, Kopacz jednak potwierdził, że jego przejście do Lechii w przyszłym sezonie jest już pewne.

– To jest już sprawa przesądzona. To, co się działo… Ja się w to nie chciałem angażować. Toczyło się to obok mnie. Ja wiem, że po sezonie przechodzę do Lechii i to się już nie zmieni. (…) Myślę, że to krok do przodu w mojej, jeśli można ją tak nazwać, karierze. – wyznał obrońca Zagłębia Lubin.

Fot. YouTube