Danijel Subasić po latach opuści Monaco. To dobra wiadomość dla Radosława Majeckiego, który od lipca będzie występować w drużynie z Księstwa.

Awansował z Monaco do Ligue 1

Można powiedzieć, że Danijel Subasić stał się ikoną Monaco. Chorwat trafił do klubu w 2012 roku i przeżył w nim kilka wzlotów i upadków. Warto podkreślić, że przychodził do zespołu, gdy ten występował na zapleczu Ligue 1 i dopiero w drugim sezonie wywalczył awans. Chociaż miał oferty z Niemiec, postanowił zostać w Monaco i to się opłaciło. W sezonie 2016/2017 drużyna zdobyła mistrzostwo Francji i zagrała w półfinale Ligi Mistrzów.

Ostatnio rzadko pojawiał się na murawie

Łącznie w zespole z Księstwa, Danijel Subasić wystąpił w 295 meczach, w których 111 razy zachował czyste konto. W minionym sezonie nie grał jednak za często, głównie z powodu kontuzji. Jego ostatnim występem w barwach Monaco był mecz ćwierćfinałowy Pucharu Ligi Francuskiej. Spotkanie nie zakończyło się dla niego udanie – jego zespół odpadł z Lille po porażce 0:3.

Jeden rywal mniej dla Majeckiego?

Odejście chorwackiego golkipera może być dobrą wiadomością dla Radosława Majeckiego. Bramkarz Legii zimą podpisał kontrakt z klubem Ligue 1, który zapłacił za 21-latka siedem milionów euro. W tej chwili jedynym rywalem Polaka będzie Benjamin Lecomte, który był podstawowym golkiperem Monaco w ubiegłym sezonie.