Muhar w ogniu krytyki. Bukmacherzy reagują na akcję kibiców Lecha

Karlo Muhar nie może zaliczyć obecnego sezonu do najbardziej udanych. Chorwat mimo to regularnie wychodzi w pierwszym składzie i jest ulubieńcem Dariusza Żurawia. Nic zatem dziwnego, że kibice mają dość takiej sytuacji i postanowili pójść na pewien układ z klubem.

Na czym konkretnie on polega? W związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, kluby nie sprzedają tradycyjnych biletów na swoje mecze. Mimo to na rynek trafiają „wirtualne” wejściówki, które sympatycy mogą wykupić, aby wesprzeć finansową swoją ulubioną drużynę. Po wczorajszej publikacji posta na Twitterze, natychmiast zareagowali kibice Lecha, którzy postawili jednak pewien warunek.

Czas na kolejny mecz na Stadionie Poznań. Emocje gwarantowane, ponieważ spotkania z @PogonSzczecin zdecydowanie od nich nie stronią! Kibicu, brakuje nam Ciebie! Bądź z nami symbolicznie poprzez zakup wirtualnego biletu 👇🏼https://t.co/5KTwKXSAKj pic.twitter.com/Md9MpsmOpe — Lech Poznań (@LechPoznan) June 8, 2020

Kupimy bilet, ale jeśli Muhar nie znajdzie się w składzie – tak pokrótce można opisać setki komentarzy pod #BiletDlaMuhara. Akcja zebrała już wielu zwolenników, a fani Lecha oczekują, aby miejsce w jedenastce za Chorwata otrzymał Jakub Moder. Na takie rozwiązanie przygotowali się także bukmacherzy, którzy wyceniają występ Muhara od pierwszej minuty na kurs o wysokości 2.35.

W poprzednim spotkaniu w Lubinie, 24-latek opuścił boisko w przerwie i zastąpił go wspomniany Moder. Czy młody Polak wystąpi tym razem od początku? Z pewnością możemy spodziewać się pewnych zmian w składzie, także ze względu na mecze co trzy dni. Wygląda więc na to, że modły fanów „Kolejorza” zostaną wysłuchane.

Możliwa jest także zmiana Muhar – Moder w trakcie spotkania. W tym przypadku bukmacher wycenił to na kurs o wartości 1.50.

