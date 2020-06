Ekstraklasa. Kiedy kibice wrócą na stadiony? Pojawiają się nowe informacje

Jakiś czas temu Mateusz Morawiecki oznajmił, że kibice od 19 czerwca wrócą na stadiony w ekstraklasie. Niepokojąca sytuacja między innymi na Śląsku sprawiła jednak, że zaczęły pojawiać się spekulacje, czy rzeczywiście do tego dojdzie. W tej sprawie pojawiają się nowe doniesienia.

Kiedy kibice wejdą na stadiony?

Poniekąd liczba zakażonych w naszym kraju utrzymuje się już od kilku tygodni. Nic zatem dziwnego, że kibice obawiają się o powrót na stadiony. Póki co sytuacja nadal jest niejasna. Zgodnie z informacjami “Super Ekspresu”, w tej sprawie nie pojawi się odgórny nakaz, a decyzja będzie należała do każdego regionu.

Decydować ma wojewoda lub służby sanitarne odpowiednio dla swojego terenu. Każdy klub przed meczem będzie musiał wystąpić do wojewody o pozwolenie, a ten na podstawie konsultacji ze służbami sanitarnymi podejmie wówczas decyzję. Wszystko zatem zależy od wskaźnika zakażeń w danych strefach Polski.

Może to niejako sprawić, że kluby z niektórych województw będą w uprzywilejowanej pozycji i zagrają z sympatykami, a niektóre nie otrzymają zgody na wpuszczenie kibiców już do końca sezonu. Tak jak wspomnieliśmy najgorzej wygląda to na Śląsku, gdzie zamknięto już wiele kopalń. To zła informacja chociażby dla Górnika Zabrze czy Piasta Gliwice.