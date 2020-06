Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt. Typy, kursy (10.06.2020)

Bayern Monachium jest na najlepszej drodze do zdobycia dubletu podczas tego sezonu. Lider Bundesligi pod batutą Hansiego Flicka wygląda na zespół, którego na niemieckich boiskach nie da się pokonać. Czy “Bawarczycy” swoją formę potwierdzą dziś w spotkaniu z Eintrachtem?

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt zapowiedź (20:30, środa)

Puchar Niemiec uwielbia niespodzianki. Między innymi z tego powodu aż do półfinału dotarł czwartoligowy Saarbrucken, który wczoraj dotkliwie jednak poległ z Bayerem Leverkusen. Czy na sensacje nie mamy co zatem liczyć także i dziś?

Bayern po wznowieniu rozgrywek w lidze wygrał wszystkie spotkania z łącznym bilansem 17-4. Wygląda to niemalże jak deklasacja rywali. Zwolnienie Niko Kovaca okazało się najlepszym wyjściem z możliwych dla niemieckiego giganta. Regularnie trafia do siatki Robert Lewandowski, asysty notuje Thomas Mueller, a Leon Goretzka w środku pola wygląda na jednego z najlepszych pomocników na świecie.

Na drugim biegunie jest Eintracht. Klub po sprzedaży kilku kluczowych piłkarzy takich jak Luka Jović czy Sebastien Haller ugrzązł w środku tabeli Bundesligi. W ubiegły weekend w lidze przegrali z Mainz i spadli na 11 miejsce w ligowej stawce. Mimo to w Pucharze udało im się między innymi wyeliminować faworyzowany wówczas RB Lipsk.

Gospodarze w drodze do dzisiejszej potyczki pokonali między innymi po nerwowym meczu Hoffenheim i Schalke.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt kursy bukmacherów

Kursy na to spotkanie nikogo z pewnością nie zdziwią. Faworytem bez wątpienia jest Bayern (kurs 1.15 na ich zwycięstwo). O wiele mniej prawdopodobny jest remis (8.60), a także zwycięstwo Eintrachtu, które zostało wycenione na kurs o wysokości 15.50.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt typy

Patrząc na wyniki obecnego sezonu Bayern to oczywiście faworyt tego spotkania. My kierujemy się w stronę zakładów łączonych. To będzie najprawdopodobniej otwarty mecz i gospodarze postarają się go jak najszybciej zakończyć.

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych (reg. czas gry) @ 2.50 BETFAN

Bayern Monachium – Eintracht Frankfurt | Typ: Bayern Monachium wygra obie połowy @ 1.90 BETFAN

