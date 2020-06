Krzysztof Kamiński zadebiutuje w Wiśle Płock. Trener “Nafciarzy” Radosław Sobolewski po dwóch nieudanych występach Thomasa Dähne postanowił dać szansę zmiennikowi.

Udane pięć lat w Japonii

Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że Krzysztof Kamiński jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków w Japonii. Bramkarz występował przez pięć lat w tamtejszym Jubilo Iwata. W japońskiej lidze wystąpił w 158 meczach, w których zanotował 50 czystych kont.

Kamiński zastąpi Dähne

29-latek w lutym trafił do Płocka i od tamtej pory jeszcze nie miał okazji do debiutu w pierwszym zespole. Radosław Sobolewski jak na razie konsekwentnie stawiał na Thomasa Dähne. Niemiecki golkiper zanotował jednak w ostatnim czasie dwa nieudane spotkania, w których przepuścił sześć goli. To bez wątpienia jedna z przyczyn wystawienia Kamińskiego w meczu ze Śląskiem Wrocław.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław. Gdzie oglądać?

Mecz Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław odbędzie się 10 czerwca o godzinie 18. na Stadionie im. Kazimierza Górskiego. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+Sport 2 HD.