Robert Lewandowski zdobył decydującego gola w półfinale Pucharu Niemiec. Bayern pokonał Eintracht 2:1 i awansował do finału rozgrywek.

Złe wspomnienia Bayernu

Przed półfinałem Pucharu Niemiec, Bayern wyeliminował na swojej drodze Schalke, Hoffenheim, Bochum oraz Energie Cottbus. Na drodze Bawarczyków stanął tym razem Eintracht Frankfurt. Zespoły po raz ostatni w rozgrywkach zmierzyły się w finale dwa lata temu. Wówczas drużyna “Die Adler” sensacyjnie wygrała 3:1 i sięgnęła po swoje piąte takie trofeum w historii.

Polski napastnik bohaterem meczu

Wynik meczu otworzył w 14. minucie Ivan Perisić. Chorwat strzelił gola głową po zagraniu Thomasa Müllera. Warto dodać, że akcję rozpoczął na przedpolu Robert Lewandowski. 1:0 utrzymywało się przez dłuższy czas. Zarówno piłkarze Bayernu, jak i Eintrachtu przez dłuższy czas nie mogli znaleźć drogi do siatki. Dopiero w 69. minucie wyrównał Danny Da Costa, który wszedł na boisko dwie minuty wcześniej.

Decydujący cios zadał jednak Robert Lewandowski. W 73. minucie kapitan reprezentacji Polski trafił do siatki, lecz wówczas sędzia podniósł chorągiewkę. Ostatecznie arbiter postanowił sprawdzić powtórkę sytuacji. VAR wykazał, że przed napastnikiem Bayernu znalazł się obronca Eintrachtu, Martin Hinteregger.

Dzięki wygranej z Eintrachtem, Bayern awansował do finału Pucharu Niemiec, w którym zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Mecz odbędzie się 4 lipca na Olympiastadionie w Berlinie.

Czwarty Puchar Niemiec dla Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski do tej pory trzykrotnie sięgnął po Puchar Niemiec. Po raz pierwszy miało to miejsce w sezonie 2011/2012, gdy Borussia Dortmund zdobyła podwójną koronę. Robert Lewandowski zdobył to trofeum również w barwach Bayernu, dwa razy – w 2016 i 2019 roku. Może niebawem sięgnie po ten puchar po raz czwarty?