Gianluca Di Marzio ze “Sky Sports Italia” oraz Nicolo Schira z “La Gazzetta dello Sport” podali informację, że Liga Europy i Liga Mistrzów zostaną dokończone w formule Final 8. Niestety oznacza to, że Gdańsk stracił finał Ligi Europy.

Gdańsk bez finału Ligi Europy

Według informacji ww. dziennikarzy Liga Mistrzów zostanie dokończona w Lizbonie, a Liga Europy w Niemczech we Frankfurcie. Oznacza to, że Gdańsk straci finał tych rozgrywek. Choć jak zakomunikował na Twitterze Krzysztof Stanowski prawdopodobnie za rok finał odbędzie się w Gdańsku z udziałem kibiców, co ostatecznie byłoby dobrą wiadomością.

Final 8 w Lidze Mistrzów i Lidze Europy

Potwierdzają się wcześniejsze spekulacje mediów o tym, że zarówno Liga Mistrzów, jak i Liga Europy zostaną rozegrane w formie turniejów. Tym samym mecze 1/8 finału, które muszą zostać dokończone przed wyłonieniem czołowej ósemki, zostaną rozegrane w takich miastach jak Barcelona, Manchester, Turyn oraz Monachium. Czyli tak, jak miały być rozegrane zanim wystąpiła pandemia koronawirusa.