Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Olimpia Grudziądz. Typy, kursy (12.06.2020)

Termalica Bruk-Bet Nieciecza zmierzy się w pierwszym meczu 25. kolejki Fortuna 1 ligi z Olimpią Grudziądz. Który z zespołów w tym meczu przybliży się do strefy barażowej?

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Olimpia Grudziądz zapowiedź

Drużyna z Niecieczy po wznowieniu rozgrywek zdobyła jak na razie trzy punkty. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego pokonali u siebie 1:0 Wigry Suwałki i przegrały taką samą różnicą na wyjeździe z Podbeskidziem. Warto podkreślić, że w drugim spotkaniu “Słonie” miały widoczną przewagę w posiadaniu piłki (56-44%), aczkolwiek oddały tylko trzy strzały. Co więcej, tylko jeden z nich był celny. To tylko podkreśla, że zespół w ostatnim czasie ma problemy ze skutecznością. W meczu z Wigrami mimo wielu okazji, Termalica oddała zaledwie trzy celne strzały.

Z kolei Olimpia po restarcie ligi przegrała oba mecze. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zespół Jacka Trzeciaka grał z Podbeskidziem i Wartą Poznań – drużynami z dwóch czołowych miejsc. Grudziądzanie wyraźnie odstają od tych zespołów, szczególnie po odejściu Omrana Haydariego do Lechii Gdańsk. Wciąż jednak mają szanse na to, by zagrać w barażach o najwyższą ligę.

Oba zespoły nie tracą dużo do górnej szóstki i mogą się w niej znaleźć nawet po bezpośrednim spotkaniu. Termalica traci do miejsc barażowych trzy punkty, natomiast Olimpia tylko jeden. Rozwój sytuacji może sprawić, że obie drużyny mogą się włączyć do walki o czołowe miejsca, choć do pierwszej dwójki brakuje im już sporo.

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Olimpia Grudziądz kursy

Według bukmacherów większe szanse w tym starciu ma Termalica. Zwycięstwo “Słoni” oceniono na 1.70. Zdecydowanie wyższe kursy ustalono na remis (3.75) oraz wygraną Olimpii (4.60)

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Olimpia Grudziądz typy

Obie drużyny nie zremisowały żadnego meczu od ubiegłego roku, poza tym po wznowieniu ligi nie zachwycają skutecznością – tak może być również tym razem. Patrząc na ostatnie spotkania, można przewidywać też, że przynajmniej jeden z zespołów dziś nie trafi do siatki.

Termalica – Olimpia | Typ: Remis lub powyżej 2,5 goli: Nie @2.94

Termalica – Olimpia | Typ: Obie drużyny strzelą gola: Nie @1.94

