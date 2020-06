Puszcza Niepołomice – Wigry Suwałki. Typy, kursy (12.06.2020)

Puszcza Niepołomice w najbliższym meczu Fortuna 1 ligi zmierzy się na własnym stadionie z Wigrami Suwałki. Czy zespół Pawła Crettiego ucieknie z ostatniego miejsca w tabeli? A może to drużyna z Małopolski dziś zaprezentuje pokaz przewagi?

Puszcza Niepołomice – Wigry Suwałki zapowiedź

Puszcza udanie wznowiła sezon, wygrywając 1:0 z Chojniczanką. Choć styl gry drużyny Tomasza Tułacza nie porywał, okazała się bardziej skuteczna i wywalczyła w spotkaniu trzy punkty. Z kolei w poprzedniej kolejce zespół zaskoczył, remisując 0:0 ze Stalą Mielec na wyjeździe.

Tymczasem drużyna z Suwałk znalazła się na ostatnim miejscu. Chojniczanka, która zamykała tabelę, w poprzedniej kolejce wygrała z GKS-em Tychy, dzięki czemu wyprzedziła Wigry. Ostatnio podopieczni Pawła Crettiego zremisowali u siebie z Miedzią Legnica. Drużyna prowadziła i grała w przewadze jednego zawodnika, aczkolwiek Nemanja Mijusković wyrównał w doliczonym czasie gry.

Faworytem meczu wydaje się być Puszcza. Dla Wigier jest to jednak najwyższy czas na to, by udowodnić, że zasługują na miejsce w I lidze w tym sezonie. Mecz z zespołem środka tabeli może się okazać do tego dobrą okazją.

Puszcza Niepołomice – Wigry Suwałki kursy

Bukmacherzy przewidują, że Puszcza będzie dziś lepsza (kurs 2.01). Tymczasem kurs na zwycięstwo Wigier oceniono na 3.70, natomiast remis na 3.30.

Puszcza Niepołomice – Wigry Suwałki typy

Obie drużyny po wznowieniu ligi jeszcze nie zdobyły gola w pierwszej połowie, więc możliwe, że dziś będzie tak samo.

Puszcza – Wigry | Typ: Pierwsza połowa – brak goli @2.64

Puszcza – Wigry | Typ: Połowa z największą liczbą goli – druga @2.05

