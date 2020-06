Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała. Typy, kursy (12.06.2020)

Miedź Legnica ma przed sobą trudne zadanie – zmierzy się na własnym stadionie z Podbeskidziem. Czeka nas kolejna wygrana lidera Fortuna 1 ligi? A może spadkowicz z ekstraklasy się przełamie?

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała zapowiedź

Przed sezonem Miedź była uważana za jednego z faworytów do awansu do ekstraklasy. Sytuacja zespołu i jego wyniki pokazują jednak co innego. Zespół Dominika Nowaka zajmuje 6. miejsce w lidze i do pewnego awansu brakuje mu 14 punktów. To duża strata, dlatego zespół może bardziej liczyć na awans do wyższej ligi po barażach. Ostatnie mecze drużyny z Legnicy nie są jednak dobrym prognostykiem – zanotowała porażkę ze Stalą i remis z Wigrami.

Tymczasem Podbeskidzie z każdą kolejką udowadnia, dlaczego zasługuje na awans. W 2020 roku zespół wygrał wszystkie cztery spotkania, tracąc przy tym tylko jednego gola. Wydaje się, że drużyny z Bielska-Białej nikt nie jest w stanie powstrzymać.

Może jednak uda się to Miedzi? Spekulacje o możliwym zwolnieniu Dominika Nowaka wciąż się pojawiają w mediach. Może dzięki wygranej z liderem Fortuna 1 ligi, trener będzie mógł odetchnąć?

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała kursy

Bukmacherzy nie wskazują zdecydowanego faworyta tego starcia. Co więcej, kurs na triumf zarówno jednego, jak i drugiego zespołu wynosi 2.63. Tymczasem szanse remisu oceniono na kurs 3.25.

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała typy

Wszystko wskazuje na to, że obie drużyny postarają się o zaciętą rywalizację i będziemy obserwować liczne akcje z dwóch stron. To może zaowocować większą liczbą goli, szczególnie w drugiej połowie.

Miedź – Podbeskidzie | Typ: Powyżej 2.5 goli @2.04

Miedź – Podbeskidzie | Typ: Obie drużyny strzelą w drugiej połowie @3.40

