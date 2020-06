Fortuna Dusseldorf – Borussia Dortmund. Typy, kursy (13.06.2020)

Borussia Dortmund tak naprawdę po porażce z Bayernem na dobre wypisała się z wali o ligowy tytuł. Obecnie podopieczni Luciena Favre’a muszą wykonać ostatnie kroki w stronę zapewnienia sobie miejsca w TOP 4. Jednak ich przewaga nad resztą stawki – bazując na liczbie kolejek do końca rozgrywek – jest w miarę bezpieczna.

Fortuna Dusseldorf – Borussia Dortmund zapowiedź (15:30, sobota)

Inaczej to wygląda w przypadku Fortuny Dusseldorf. Klub Dawida Kownackiego znajduje się na 16. miejscu w lidze i wielce prawdopodobne, że czeka go walka w barażach o pozostanie w Bundeslidze. Ich bitwa o przetrwanie mocno się skomplikowała w ostatni weekend, ponieważ znajdujące się na 15. lokacie Mainz odniosło kluczowe zwycięstwo nad Eintrachtem Frankfurt.

Przy czterech kolejkach do końca sezonu, każdy punkt może być na wagę złota. Fortunie nie sprzyja jednak terminarz ponieważ po starciu z Borussią pojadą do Saksonii, aby zmierzyć się z Lipskiem. Jeśli Fortuna ma liczyć na jakiegoś zawodnika, to bez wątpienia jest nim Rouwen Hennigs, który osiągnął 14 goli w Bundeslidze w tym sezonie. Spośród wszystkich graczy przewyższają go tylko Robert Lewandowski, Timo Werner i Jadon Sancho.

W poprzednim meczu obu ekip padł wynik 5:0 dla BVB. Dziś nie spodziewamy się podobnego rezultatu, ale z pewnością wielkim faworytem do zwycięstwa jest ekipa z Signal Iduna Park, która wygrała 5 z 6 ostatnich spotkań.

Fortuna Dusseldorf – Borussia Dortmund kursy bukmacherów

Faworytem tej potyczki według bukmacherów są goście. Kurs na zwycięstwo BVB wynosi 1.36, na remis 5.20, zaś na zwycięstwo Fortuny 7.80.

Fortuna Dusseldorf – Borussia Dortmund typy

Naturalnym typem będzie zwycięstwo Borussii. Jednak spodziewamy się, że Fortuna zdobędzie minimum jednego gola w tym meczu. Drużyna walczy o utrzymanie i musi atakować.

Fortuna Dusseldorf – Borussia Dortmund | Typ: Fortuna Dusseldorf strzeli gola @ 1.62 BETFAN

Fortuna Dusseldorf – Borussia Dortmund | Typ: Borussia Dortmund wygra i wykona najwięcej rzutów rożnych, Fortuna Dusseldorf otrzyma najwięcej żółtych kartek @ 2.65 BETFAN

