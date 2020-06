Tomasz Hajto stracił rekord Bundesligi pod względem liczby zdobytych żółtych kartek. Jego wynik pobił piłkarz Paderbornu, Klaus Gjasula.

21-letni rekord Hajty

Tomasz Hajto występował w Bundeslidze w latach 1998-2005. Podczas gry w Duisburgu, Schalke czy FC Nürnberg słynął z brutalnej, bezkompromisowej postawy wobec rywali.

Sezon 1998/1999 był jego drugim po transferze do Niemiec z Górnika Zabrze. To właśnie wtedy pobił rekord żółtych kartek w ciągu jednego sezonu. Wówczas otrzymał ich aż szesnaście, co do dziś było wynikiem nie do pobicia.

Klaus Gjasula nowym rekordzistą Bundesligi

Nazwisko Tomasza Hajty już nie widnieje w rekordach Bundesligi, gdyż jego wynik pokonał Klaus Gjasula. Sędzia ukarał piłkarza Paderbornu żółtym kartonikiem w meczu z Werderem Brema. W tym momencie ostatni zespół Bundesligi przegrywa 1:4.

Seria siedmiu meczów z kartką

Dla piłkarza Paderbornu jest to pierwszy sezon w karierze, gdy występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej Niemiec. Można powiedzieć, że Niemiec solidnie pracował na ten wynik. Nie było bowiem meczu od 15 lutego, w którym piłkarz nie otrzymałby żółtej kartki. Łącznie dokonał tego w siedmiu meczach z rzędu. Warto dodać, że najdłuższa seria kar indywidualnych Tomasza Hajty zatrzymała się na czterech meczach.