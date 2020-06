Krzysztof Piątek wystąpił w pierwszym składzie Herthy i strzelił gola!

Krzysztof Piątek wreszcie zagrał w wyjściowym składzie Herthy i ukoronował swój występ golem. Nie uchroniło to Herthy przed porażką u siebie z Eintrachtem Frankfurt 1:4.

Labbadia po kilku tygodniach postawił na Piątka

Ten mecz miał się okazać przełomowy dla Krzysztofa Piątka. Piłkarz Herthy pod wodzą Bruno Labbadii zagrał do czasu meczu z Eintrachtem w pięciu spotkaniach. Ani razu nie wyszedł jednak na boisko w pierwszej jedenastce, choć zdobył dwa gole w ostatnich tygodniach.

Gol reprezentanta Polski nie wystarczył Hercie

Tym razem trener Herthy zdecydował się desygnować do gry w pierwszym składzie reprezentanta Polski, zostawiając na ławce Matheusa Cunhę i Dodiego Lukebakio. Krzysztof Piątek odpłacił się trenerowi za zaufanie golem w 24. minucie. Wówczas przejął piłkę w polu karnym rywala i zdobył bramkę.

Mimo prowadzenia 1:0 do przerwy, Hertha zakończyła mecz bez punktów. Duży wpływ na to miała czerwona kartka dla Dedrycka Boyaty pod koniec pierwszej połowy. W drugiej części Eintracht zadał Hercie trzy ciosy. W 51. minucie strzelił gola Bas Dost, jedenaście minut później podwyższył Andre Silva. Potem w 69. minucie do siatki trafił Obite N’Dicka, a pod koniec spotkania (86′) wynik meczu ustalił Andre Silva.

Krzysztof Piątek przebywał na placu gry do 75. minuty. Wówczas Bruno Labbadia wprowadził w jego miejsce Matheusa Cunhę.

Awans Eintrachtu w tabeli Bundesligi

Po porażce z Eintrachtem, Hertha zajmuje 10. miejsce z 38 punktami na koncie. Zespół ma teraz na koncie tyle samo punktów, co ich rywal z Frankfurtu, który znajduje się na pozycji wyżej.