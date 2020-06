Bayern Monachium pokonał u siebie Borussię Mönchengladbach. To oznacza, że Bawarczycy są już o krok od mistrzostwa Niemiec.

Bayern bez Lewandowskiego i Müllera

Przed meczem ze “Źrebakami”, Bayern kontynuował serię dziewięciu zwycięstw z rzędu. Tym razem podopieczni Hansiego Flicka również byli faworytami. Poważnym osłabieniem zespołu miał się jednak okazać brak Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie mógł zagrać z Borussią z powodu zawieszenia za kartki. W związku z tym, jego miejsce na szpicy zajął Joshua Zirkzee. Poza Lewandowskim, z powodu kartek w meczu nie mógł zagrać także Thomas Müller.

Wygrana w ostatnich minutach

To właśnie 19-letni Holender z nigeryjskimi korzeniami otworzył wynik meczu. Joshua Zirkzee trafił do siatki w 26. minucie po błędzie rywala. Zanim jednak młody piłkarz znalazł drogę do bramki, w 16. minucie Manuela Neuera pokonał Jonas Hoffmann. Felix Zwayer sprawdził jednak powtórkę VAR i uznał, że Niemiec był na spalonym.

Borussia jednak jeszcze w pierwszej połowie doczekała się bramki. W 37. minucie do własnej bramki trafił Benjamin Pavard. Wynik utrzymywał się przez długi czas, jednak mimo przewagi w drugiej połowie, podopieczni Hansiego Flicka nie potrafili zadać decydującego ciosu. Dokonali tego dopiero w 86. minucie, gdy Benjamin Pavard podał piłkę w pole karne do Leona Goretzki, który pokonał Yanna Sommera.

Mistrzowska feta w najbliższej kolejce?

Po wygranej z Borussią Mönchengladbach Bayern przedłużył serię zwycięstw do dziesięciu. Na trzy kolejki przed końcem Bawarczycy mają siedem punktów przewagi nad Dortmundem i mistrzostwo wydaje się formalnością.

Z kolei “Źrebaki” po meczu z Bayernem znajdują się na 4. pozycji, z 56 punktami na koncie. Tyle samo ma piąty Bayer Leverkusen, który znajduje się na miejscu niżej. “Aptekarze” będą mieć możliwość przeskoczenia Borussii podczas niedzielnego meczu z Schalke.