Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice. Typy, kursy (14.06.2020)

W jednym z ciekawszych spotkań 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Jagiellonia Białystok podejmie na własnym obiekcie Piast Gliwice. Obie ekipy od momentu wznowienia rywalizacji nie doznały porażki.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice zapowiedź (niedziela, 18:00)

Dzięki dobrej serii spotkań, Jagiellonia Białystok uniknęła nerwowej końcówki rundy zasadniczej. Zespół z dorobkiem 44 punktów plasuje się na szóstym miejscu w tabeli. Na szczególną uwagę zasługują ostatnie mecze Jagi.

Drużyna z Białegostoku nie przegrała bowiem w lidze od sześciu potyczek. Co więcej, aż cztery z nich zakończyły się zwycięstwem Jagiellonii. Tym razem na Podlasie przyjedzie bardzo wymagająca ekipa.

Piast Gliwice to aktualny wicelider PKO BP Ekstraklasy. Gracze Waldemara Fornalika mają jednak niewielkie szanse, by obronić tytuł mistrzowski. Strata do Legii wynosi już bowiem dziesięć punktów.

W niedzielę na Stadionie Miejskim w Białymstoku zmierzą się drużyny, które od kilku spotkań w lidze nie zanotowały porażki. Emocji w tym starciu nie powinno zatem zabraknąć.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice kursy bukmacherów

Trudno wskazać faworyta tego starcia. Bukmacherzy także mieli z tym problem. Wystarczy powiedzieć, że kurs na zwycięstwo Jagiellonii wynosi 2.71, natomiast triumf Piasta oceniany jest na kurs 2.76. Remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.10.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice typy

Na dobre rozpoczyna się walka o europejskie puchary. W związku z tym, nie powinno zabraknąć emocji w Białymstoku. Spodziewamy się bramek, rzutów rożnych oraz kartek w tym starciu.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice | Typ: powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych 2.90 @ BETFAN

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.29 @ BETFAN

