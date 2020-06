Schalke – Bayer Leverkusen. Typy, kursy (14.06.2020)

Bayer uda się na Veltins-Arena w niedzielne popołudnie, aby na dobre wskoczyć do TOP 4 niemieckiej Bundesligi. Dziś zadanie mają o tyle łatwe, ponieważ Schalke nie znajduje się w ostatnim czasie w najlepszej formie.

Schalke – Bayer Leverkusen zapowiedź (niedziela, 18:00)

Wczorajsza porażka Borussii Mönchengladbach sprawiła, że Bayer może dziś na dobre ulokować się wśród czterech najlepszych ligowych zespołów. Wygrana zapewni im trzy punkty przewagi nad rywalami przed ostatnimi kolejkami ligowymi.

Do gry w ekipie z Leverkusen najprawdopodobniej wróci już Kai Havertz. Niemiec zmagał się w ostatnim czasie z problemami mięśniowymi, ale po tygodniu absencji jest już zapewne gotowy do gry. To ważna wiadomość dla “Aptekarzy”, ponieważ 20-latek po wznowieniu rozgrywek imponuje formą i seryjnie zdobywa bramki.

Natomiast Schalke po wznowieniu rozgrywek zdobyło zaledwie jeden punkt w pięciu spotkaniach. Fatalne wyniki spowodowały, że posada Davida Wagnera wisi na włosku. Jeśli zespół do końca sezonu nie poprawi swojej gry, to trener będzie mógł powoli się pakować.

Za faworyta można uznać tutaj oczywiście Bayer. Gracze Petera Bosza wygrali sześć ostatnich wyjazdowych spotkań biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Podczas poprzedniego starcia obu ekip zespół z Leverkusen wygrał 2:1 po dwóch trafieniach Alario.

Schalke – Bayer Leverkusen kursy bukmacherów

Ze względu na ostatnią formę, kurs na zwycięstwo Schalke oscyluje w granicach 6.10. Remis został wyceniony natomiast na 4.25, a wygrana Leverkusen na 1.54.

Schalke – Bayer Leverkusen typy

Po porażce Borussii Mönchengladbach, Bayer powinien być zmotywowany i to w “Aptekarzach” widzimy dzisiejszych zwycięzców.

Schalke – Bayer Leverkusen | Typ: Bayer wygra @ 1.54 BETFAN

Schalke – Bayer Leverkusen | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych @ 2.75 BETFAN

