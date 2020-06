Levante – Sevilla. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Wczoraj zakończono zmagania w 28.kolejce La Liga, a już dziś ruszamy z następną serią gier. Tym razem Levante na własnym obiekcie podejmie Sevillę. Faworytem tego spotkania są oczywiście goście.

Levante – Sevilla transmisja LIVE

Oba kluby wróciły do gry raczej w dobrych humorach. Drużyna Julena Lopeteguiego zanotowała zwycięstwo w derbach Sewilli i pewnie utrzymała swoją trzecią lokatę. Mimo to ich przewaga nad resztą stawki, która chce wedrzeć się do TOP 4, nadal nie jest duża. Najprawdopodobniej walka o miejsce w Lidze Mistrzów rozstrzygnie się zatem dopiero na finiszu rozgrywek.

Sevilla jest obecnie niepokonana w ostatnich pięciu meczach ligowych, odnosząc między innymi zwycięstwa nad Getafe i Osasuną przed wstrzymaniem rozgrywek. Kolejne spotkanie ” Los Nervionenses” rozegrają z Barceloną, dlatego zdobycie dzisiaj trzech punktów może mieć dla nich kluczowe znaczenie.

Z kolei Levante w poprzedniej kolejce także rozgrywało lokalne derby. Przeciwko Valencii udało im się zdobyć jednak tylko punkt. Dla zespołu prowadzonego przez Paco Lopeza to dobra zaliczka. Obecnie ich przewaga nad strefą spadkową wynosi 9 punktów. Utrzymanie w lidze wydaje się zatem całkiem pewne.

Levante – Sevilla. Gdzie oglądać?

Transmisję z dzisiejszego meczu przeprowadzi Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. Spotkanie będzie dostępne także na platformie nc+GO oraz IPLA.

Levante – Sevilla na żywo

Mecz Levante z Sevilla odbędzie się w Walencji na Estadio Ciudad de Valencia. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 19:30.