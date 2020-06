Arminia Bielefeld – Dynamo Drezno. Typy, kursy (15.06.2020)

Arminia Bielefeld w 31. kolejce 2. Bundesligi zmierzy się z Dynamem Drezno. Czy zespół Uwe Neuhausa umocni się na pozycji lidera? A może drużyna ze wschodnich Niemiec odbije się od ligowego dna?

Arminia Bielefeld – Dynamo Drezno zapowiedź

Drużyna z Bielefeldu po powrocie rozgrywek nie zachwyca. Lider 2. Bundesligi w pięciu meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo, natomiast cztery razy zremisował. Były zespół Artura Wichniarka wciąż jednak utrzymuje swoją pozycję z powodu kolejnych wpadek Hamburga i Stuttgartu.

Dla Dynama Drezno ostatnie tygodnie okazały się jeszcze trudniejsze. Zespół miał nie najłatwiejszy terminarz i w pięciu kolejkach po restarcie rozgrywek zdobył cztery punkty. Tym samym podopieczni Markusa Kauczinskiego spadli na ostatnie miejsce w lidze i na cztery kolejki przed końcem sezonu tracą pięć punktów do bezpiecznej strefy.

Teoretycznie Arminia powinna wygrać to spotkanie. Dynamo jednak jest drużyną, której zależy na utrzymaniu na drugim poziomie rozgrywkowym i w najbliższych kolejkach raczej powinni się postarać o emocje.

Arminia Bielefeld – Dynamo Drezno kursy

Bukmacherzy przewidują w tym pojedynku łatwą wygraną drużyny z Bielefeldu (kurs 1.45). Szanse na remis oceniono na 4.20, natomiast wygraną Dynama na 7.00.

Arminia Bielefeld – Dynamo Drezno typy

Liderem klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi jest Fabian Klos i to właśnie on odpowiada w tym sezonie za wiele punktów zdobytych przez Arminię. Patrząc na wagę spotkania, może być zacięte, przez co może dojść do kilku kar indywidualnych dla zawodników. Zarówno Arminia, jak i Dynamo zgromadzą co najmniej dwie żółte kartki? To jest możliwe.

Bielefeld – Drezno | Typ: Fabian Klos strzeli gola @1.64

Bielefeld – Drezno | Typ: Każda drużyna powyżej jednej żółtej kartki @2.60

