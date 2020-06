Dominik Hładun zastąpi Radosława Majeckiego w bramce Legii?

Dominik Hładun wkrótce opuści Zagłębie Lubin? Według portalu “mkszaglebie.pl”, piłkarz znajduje się na celowniku Legii Warszawa.

Dobre występy w barwach “Miedziowych”

Dominik Hładun jest rodowitym lubinianinem i wychowankiem Zagłębia. W pierwszej drużynie “Miedziowych” zadebiutował na początku 2018 roku. Wówczas wywalczył miejsce w pierwszym składzie i stał się jednym z wyróżniających się bramkarzy ekstraklasy.

W barwach “Miedziowych” Hładun rozegrał dotychczas 53 mecze, w których 14 razy zachował czyste konto. Od początku obecnego sezonu pojawił się na murawie w czternastu meczach PKO Ekstraklasy, ponieważ z gry na długi czas wyłączył go uraz mięśnia przywodziciela. Od końca lutego golkiper występował jednak regularnie i spotykał się zazwyczaj z dobrymi recenzjami.

Idealne wzmocnienie Legii?

Jak informują twitterowicz Krzychu oraz portal “mkszaglebie.pl”, Dominik Hładun wkrótce może opuścić Zagłębie. Według informacji, zainteresowanie piłkarzem znów wyraża Legia. Temat transferu bramkarza pojawił się jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

Najprawdopodobniej po tym sezonie z Zagłębiem Lubin pożegna się bramkarz Dominik Hładun. Zainteresowanie wciąż przejawia Legia Warszawa. #TransferyZaglębia — Krzychu (@krzych_l) June 15, 2020

Legia rozgląda się obecnie za następcą Radosława Majeckiego, który po zakończeniu sezonu trafi do Monaco. Umowa Hładuna z Zagłębiem wygasa za rok, dlatego tym bardziej ten ruch mógłby się okazać wzmocnieniem dla drużyny z Warszawy.

Hładun podąży śladami Slisza?

Gdyby 24-latek trafił do Legii, byłby drugim piłkarzem Zagłębia w 2020 roku, który podążył w tym kierunku. Wcześniej z Lubina do Warszawy trafił Bartosz Slisz. Cena transakcji wyniosła wówczas 1,84 mln euro, co jest rekordem transferowym zakupu zawodnika przez klub ekstraklasy.

