Freiburg – Hertha Berlin. Typy, kursy (16.06.2020)

Już dziś rozpoczynamy zmagania w 32. kolejce Bundesligi. Do końca sezonu zostało raptem trzy spotkania, więc każdy punkt jest na wagę złota. Do Freiburga tym razem przyjedzie Hertha, która zmaga się w ostatnim czasie z problemami.

Freiburg – Hertha Berlin zapowiedź (wtorek, 20:30)

Zespół Bruno Labbadii w efektowny sposób rozpoczął zmagania po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. Hertha w czterech spotkaniach zdobyła aż 10 punktów, ale dwie ostatnie potyczki nie wyglądały już najlepiej. Drużynie powoli doskwierają problemy fizyczne, co było widoczne podczas ostatniego spotkania.

Mimo to ekipa z Berlina zapewniła już sobie utrzymanie, a o grze w europejskich pucharach może zapomnieć. Polskich kibiców cieszy przede wszystkim dobra forma Krzysztofa Piątka, który w czterech ostatnich potyczkach strzelił trzy bramki. Były napastnik Milanu wykorzystuje zastój strzelecki Vedada Ibisevicia.

Z kolei Freiburg nadal walczy o miejsce w europejskich pucharach. Mimo to strata do szóstego Wolfsburga wynosi nadal cztery punkty. Podopieczni Christiana Streicha potrzebują zatem kompletu punktów, aby nadal się liczyć w walce o Ligę Europy. Przy ich obecnej formie i dyspozycji rywali, wydaje się to całkiem prawdopodobne.

Freiburg – Hertha Berlin kursy bukmacherów

Nie ma nieznacznego faworyta na to spotkanie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy oraz gości wynosi bowiem 2.60. Prawdopodobny jest także podział punktów, a tutaj kurs ustalono na 3.50.

Freiburg – Hertha Berlin typy

Podczas ostatnich spotkań to Freiburg jest w nieco lepszej formie i na pewno zależy im na walce o Ligę Europy. Hertha z kolei boryka się z trudami grania co trzy dni, więc drużyna nie wygląda tak jak chociażby jeszcze dwa tygodnie temu.

Freiburg – Hertha Berlin | Typ: Obie drużyny strzelą bramkę @ 1.58 BETFAN

Freiburg – Hertha Berlin | Typ: Krzysztof Piątek zdobędzie bramkę @ 2.83 BETFAN

