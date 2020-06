Robert Lewandowski z mistrzostwem i rekordem

W 43 minucie spotkania z Werderem Brema na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Do końca spotkania już żadna z drużyn nie zdobyła bramki, a tym samym Bayern zainkasował trzy punkty, co dało mu mistrzostwo Niemiec.

Robert Lewandowski zdobył dziś 31 bramkę w tym sezonie Bundesligi. Do tej pory dwukrotnie zaliczał trzydzieści trafień. W sezonie 2015/16 dało mu to tytuł króla strzelców, natomiast rok później wyprzedził go Pierre-Emerick Aubameyang. Tym razem tytułu króla strzelców nikt Polakowi nie powinien odebrać, ponieważ drugi na liście strzelców jest Timo Werner z 25 trafieniami. Przypomnijmy, że do końca sezonu pozostały dwie kolejki (Timo Werner rozegra jeszcze trzy spotkania, ponieważ jego Lipsk jutro zmierzy się z Düsseldorfem – przyp.red).

Bayern Monachium z mistrzostwem Niemiec

Przerwa spowodowana koronawirusem nie wybiła z rytmu graczy Hansa Flicka, którzy po wznowieniu sezonu wygrali siedem spotkań w lidze i jedno w pucharze Niemiec. Oczywiście duży udział przy tych zwycięstwach miał Robert Lewandowski, który w trakcie przerwy od gry wyleczył kontuzję.

Przed Lewym i spółką rzecz jasna stoi jeszcze wyzwanie wygrania Ligi Mistrzów, ale z całą pewnością nasz rodak postara się również pobić rekord Dietera Muellera, który w sezonie 1976/1977 zdobył 34 bramki. Jak łatwo policzyć Polak, by wyrównać rekord Niemca, musi strzelić co najmniej dwie bramki w dwóch ostatnich kolejkach Bundesligi.