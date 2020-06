Olimpia Grudziądz – Miedź Legnica. Typy, kursy (17.06.2020)

Olimpia Grudziądz zmierzy się na własnym stadionie z Miedzią Legnica. W ostatnim czasie dwa zespoły wypadły z barażowej czwórki. Może któryś z nich znów do niej awansuje po tym pojedynku.

Olimpia Grudziądz – Miedź Legnica zapowiedź

Olimpia to bez wątpienia najsłabsze ogniwo Fortuna 1. ligi po powrocie rozgrywek. W trzech meczach zespół zgromadził zaledwie jeden punkt, remisując w poprzedniej kolejce z Termalicą. Jeszcze do niedawna drużyna była w ligowej czołówce, aczkolwiek odejście Omrana Haydariego do Lechii Gdańsk wpłynęło na ofensywną postawę drużyny.

Niewiele lepiej niż Olimpia spisuje się w ostatnich tygodniach Miedź. Podopieczni Dominika Nowaka zdobyli po wznowieniu ligi tylko dwa punkty. Zespół wciąż może liczyć na powrót do ekstraklasy, aczkolwiek zdarza mu się za dużo słabszych meczów, mimo wysokich jak na I ligę umiejętności niektórych piłkarzy.

Zwycięstwo w tym spotkaniu może dać obu drużynom powrót do czołowej szóstki. Jeszcze niedawno obie drużyny się w niej znajdowały, jednak porażki i remisy sprawiły, że się znalazły bezpośrednio pod barażowymi pozycjami. Czy któryś z zespołów po tym meczu wróci z zaświatów i powalczy o awans?

Olimpia Grudziądz – Miedź Legnica kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku większe szanse na wygraną zespołu gości (kurs 1.73). Z kolei kurs na zwycięstwo Olimpii wynosi 4.45, a na remis 3.65.

Olimpia Grudziądz – Miedź Legnica typy

Olimpia zdobywa więcej goli w drugiej połowie niż w pierwszej. To może oznaczać, że w meczu z Miedzią będzie podobnie albo że zespół przynajmniej po przewie znajdzie drogę do bramki rywala.

Olimpia – Miedź | Typ: Olimpia Grudziądz – 2. połowa z największą liczbą goli @2.90

Olimpia – Miedź | Typ: 2. połowa – Olimpia Grudziądz powyżej 0.5 goli @2.12

