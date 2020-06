Oficjalnie: UEFA ustaliła główne zasady dokończenia Ligi Mistrzów i Ligi Europy!

Nowi gospodarze, specjalne turnieje i możliwość zgłoszenia nowych zawodników. UEFA przedstawiła najważniejsze decyzje w sprawie dokończenia rywalizacji w Lidze Mistrzów oraz w Lidze Europy. Gdańsk traci rolę organizatora, jednakże finałowe starcie powróci do Polski już w przyszłym roku.

Już w połowie sierpnia będziemy świadkami wyjątkowego turnieju. W Lizbonie spotka się osiem najlepszych drużyn LM sezonu 2019/2020. Po dokończeniu meczów rewanżowych 1/8 finału, które zaplanowane są na 7-8 sierpnia, najlepsza ósemka przyleci do Portugalii, by rywalizować w specjalnym turnieju. Od 12 do 23 sierpnia w jednym mieście odbędą się spotkania ćwierćfinałowe, półfinałowe oraz finał. Piłkarze będą rywalizować na obiektach Benfiki oraz Sportingu.

Finał Ligi Europy w Gdańsku przełożony

Na podobnej zasadzie dokończone zostaną zmagania w Lidze Europy, przy czym rolę organizatora finału nie będzie mieć Gdańsk, a Kolonia. To w Niemczech odbędą się pozostałe mecze w LE wraz z ostatecznym starciem.

Rolę gospodarza Gdańsk będzie pełnić w trakcie sezonu 2020/2021.

Nowi zawodnicy

UEFA dała także zielone światło w kwestii nowych zawodników. Kluby mają możliwość zarejestrowania trzech graczy, którzy wcześniej nie znajdowali się w kadrze na LM. Warunek jest jeden. Aby piłkarz znalazł się na liście, musi być w zespole od 3 lutego.

Szkoleniowcy drużyn w trakcie spotkań będą mogli skorzystać z opcji pięciu zmian. Tradycyjna forma wróci wraz z sezonem 2020/2021.