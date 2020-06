Igor Angulo odejdzie z Górnika z końcem czerwca?

Igor Angulo może pożegnać się z Zabrzem jeszcze przed końcem sezonu. Jego umowa wygasa bowiem w czerwcu i piłkarz wciąż nie zdecydował się na podpisanie choćby aneksu.

Z miejsca został gwiazdą Górnika

Hiszpański napastnik występuje w Górniku Zabrze od 2016 roku. W minionej kolejce Angulo świętował swój jubileusz – zagrał swój setny mecz w ekstraklasie. Do tej pory w najwyższej lidze 36-latek zdobył 59 goli i zaliczył 13 asyst. W ubiegłym sezonie został królem strzelców rozgrywek z 24 bramkami na koncie.

Propozycja kibiców go nie zatrzyma w Zabrzu

Co dalej z jego przyszłością? Wiele wskazuje na to, że Igor Angulo wkrótce pożegna się z Zabrzem. Nie będzie mieć wpływu na to nawet propozycja stowarzyszenia kibiców, które na początku roku zaproponowało, że będzie dopłacać do kontraktu Hiszpana.

Angulo nie podpisze nawet aneksu?

Bardzo możliwe, że 36-latek opuści Zabrze jeszcze przed zakończeniem rozgrywek. Piłkarz wciąż jest związany umową z klubem do końca czerwca i nie podpisał aneksu na grę do końca sezonu. To może oznaczać osłabienie Górnika w trakcie rywalizacji w grupie spadkowej.

Hiszpan niedawno wyznał, że jest w trakcie rozmów z indyjskimi klubami. Faworytem do pozyskania Angulo jest w tej chwili Kerala Blasters.

Fot. YouTube