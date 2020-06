Lokomotiw Moskwa – Orenburg. Typy, kursy (21.06.2020)

W nadchodzący weekend do gry wraca rosyjska Premier Liga. Do końca sezonu pozostało osiem kolejek, a murowanym faworytem do zwycięstwa w rozgrywkach jest Zenit. Czy plany zespołu z Petersburga pokrzyżuje Lokomotiw Moskwa?

Lokomotiw Moskwa – Orenburg zapowiedź (niedziela, 16:30)

Ligowa tabela nie pozostawia złudzeń. Zespół Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa traci do lidera aż 9 punktów. Wygląda więc na to, że tylko dramatyczna forma Zenitu może pomóc stołecznej drużynie w wydarciu krajowego mistrzostwa. O to będzie jednak trudno, ponieważ podopieczni Siergieja Siemaka posiadają dużo klasowych graczy.

Lokomotiw przede wszystkim pokrzyżował sobie sytuacje w ostatnich spotkaniach rundy jesiennej, kiedy przegrali z Arsenalem Tuła oraz Dynamem Moskwa. Dodatkowo w bezpośrednim starciu z Zenitem udało im się tylko zremisować.

Z kolei ich rywale nadal muszą spoglądać za siebie. Przewaga Orenburga nad strefą spadkową wynosi raptem jeden punkt. Przy takiej liczbie kolejek nie można tego nazwać jakąkolwiek zaliczką. W niedzielę do zdobycia choćby jednego punktu będą potrzebowali jednak bezbłędnego spotkania.

Lokomotiw Moskwa – Orenburg kursy bukmacherów

Bukmacherzy faworyta upatrują w Lokomotiwie Moskwa. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.85. Remis wyceniono z kolei na 3.65, a sensacyjną wygraną gości na 5.00.

Lokomotiw Moskwa – Orenburg typy

Po ponad trzech miesiącach przerwy trudno tak naprawdę przewidzieć w jakiej formie są obie ekipy. Mimo to skłaniamy się ku gospodarzowi, który operuje lepszymi piłkarzami.

Lokomotiw Moskwa – Orenburg | Typ: Lokomotiw wygra @ 1.85 BETFAN

Lokomotiw Moskwa – Orenburg | Typ: Powyżej 2,5 bramek @ 1.95 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne