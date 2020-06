Real zmiażdżył Valencię. Benzema skradł całe show

Pierwsza połowa pod żadnym pozorem nie sugerowała, że Real w tak brutalny sposób rozprawi się z Valencią. Druga odsłona jednak totalnie zweryfikowała zespół Alberta Celadesa. Świetny mecz zagrał Eden Hazard, ale Belga przyćmił Karim Benzema.

Po wygranej Barcelony, Real niejako został postawiony pod ścianą. Każda strata punktów przez „Los Blancos” na tym etapie sezonu może odbić się im czkawką i być trudna do odrobienia. Z Valencią w ostatnich bezpośrednich spotkaniach miewali kłopoty, ale dzisiaj nie mogli sobie pozwolić na wpadkę.

Tym razem zespół Zidane’a od początku spotkania wyglądał lepiej od rywali. Oczywiście w pierwszej połowie to podopieczni Celadesa mogli prowadzić, ale VAR odebrał im bramkę. Czy słusznie? Sędzia dość długo analizował, czy Maxi Gomez dotknął futbolówkę przy bramce Rodrigo. Ta sytuacja z pewnością nie była łatwa do oceny i można ją interpretować na różne sposoby.

VAR image also shows how Ramos was goalside of Rodrigo when Soler played pass – but completely lost him and Rodrigo was free to knock to net after Varane missed it. pic.twitter.com/jeioxQJHft

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) June 18, 2020