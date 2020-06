Bayern Monachium – Freiburg. Typy, kursy (20.06.2020)

33. kolejkę Bayern rozpocznie jako świeżo upieczony mistrz Niemiec. “Bawarczycy” nie mają jednak zamiaru odpuszczać i dziś postarają się dopisać kolejne trzy punkty z Freiburgiem.

Bayern Monachium – Freiburg zapowiedź (sobota, 15:30)

Dla Bayernu to już ósmy tytuł z rzędu. Ekipa z Monachium jest bez wątpienia prawdziwym hegemonem na krajowym podwórku, a zwycięstwa we wszystkich spotkaniach po wznowieniu rozgrywek dobitnie to potwierdzają. Tym razem staną w szranki przeciwko Freiburgowi.

Goście nadal walczą o awans do europejskich pucharów. Obecnie siódme miejsce w Bundeslidze gwarantuje im grę w Lidze Europy. Podopieczni Christiana Streicha mają na to duże szanse, ponieważ w ostatnim czasie prezentują naprawdę dobrą formę. Podczas poprzednich kolejek udało im się pokonać między innymi Herthę Berlin, Borussie Monchengladbach, a także zremisować z Wolfsburgiem.

Jednak Bayern to zawsze Bayern i Freiburgowi przeciwko drużynie tak napakowanej gwiazdami będzie trudno odnieść sukces. Pomimo zapewnienia sobie tytułu, Thomas Mueller czy Robert Lewandowski nadal walczą o indywidualne cele.

Bayern Monachium – Freiburg kursy bukmacherów

Bukmacherzy za faworyta tego starcia uznali Bayern Monachium. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.29. Z kolei remis wyceniono na 6.00, a wygraną gości na 8.80.

Bayern Monachium – Freiburg typy

Naszym zdaniem Atletico dopisze sobie trzy punkty po tym spotkaniu. Jednak nie będzie to tak łatwe spotkanie, jak sugeruje to ligowa tabela.

Bayern Monachium – Freiburg | Typ: Liczba celnych strzałów na bramkę – powyżej 9.5 @ 1.83 BETFAN

Bayern Monachium – Freiburg | Typ: Bayern wygra, a w meczu padnie więcej niż 3,5 bramek @ 2.04 BETFAN

