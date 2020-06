Bayern Monachium – Freiburg. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Bayern dwie ostatnie kolejki w Bundeslidze rozpocznie jako świeżo upieczony mistrz Niemiec. Dziś ich rywalem będzie Freiburg, który nadal bije się o możliwość gry w europejskich pucharach.

Bayern Monachium – Freiburg transmisja LIVE

Awans Bayernu oraz Bayeru Leverkusen do finału Pucharu Niemiec sprawił, że obecnie nawet siódme miejsce w lidze upoważnia do występów w europejskich pucharach. Dla takiego klubu jak Freiburg to ogromne wyróżnienie i z pewnością do ostatnich kolejek zechcą walczyć o ten przywilej. Tym bardziej, że ich strata do siódmego Hoffenheim wynosi zaledwie jeden punkt.

Jednak dziś podopieczni Christana Streicha będą mieć dość utrudnione zadanie, ponieważ komplet punktów spróbują zdobyć w Monachium. Bayern wygrał wszystkie spotkania po wznowieniu rozgrywek i pozwolił swoim rywalom w siedmiu spotkaniach wbić zaledwie pięć bramek.

Spodziewamy się, że dzisiaj “Bawarczycy” nie odpuszczą. Robert Lewandowski oraz Thomas Mueller nadal mają przed sobą indywidualne rekordy, które mogą pobić i z pewnością zagrają dziś z dużym zaangażowaniem.

Bayern Monachium – Freiburg. Gdzie oglądać?

Transmisję z tego meczu przeprowadzi Eleven Sports 1. Spotkanie będzie dostępne także na platformie nc+go oraz IPLA.

Bayern Monachium – Freiburg na żywo

Mecz odbędzie się w Monachium na Allianz Arena bez udziału publiczności. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 15:30.