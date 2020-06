Hertha Berlin – Bayer Leverkusen. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Po dobrym początku pracy Bruno Labbadii nie ma już śladu. Hertha przegrała trzy ostatnie spotkania z rzędu i fala entuzjazmu nowym szkoleniowcem powoli mija. Wprost przeciwnie wygląda to w Bayerze Leverkusen.

“Aptekarze” walczą bowiem o zagwarantowanie sobie miejsca w TOP 4 i nie mają marginesu na jakikolwiek błąd. Dzisiejsze zwycięstwo przybliży ich do udziału w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W poprzedniej kolejce pewnie pokonali FC Koeln i obecnie zachowują punkt przewagi nad piątą Borussią Monchengladbach.

To oczywiście zbyt mała zaliczka, aby poczuć się pewnie. Jednak Peter Bosz może być zadowolony, że do formy zdrowotnej wrócił najlepszy gracz ostatnich tygodni, czyli Kai Havertz. Niemiec łączony w ostatnim czasie z transferem do innych klubów z pewnością zechce wprowadzić Bayer do europejskich pucharów.

Na drugim biegunie znajduje się Hertha. Stołeczna drużyna tak naprawdę po zapewnieniu sobie utrzymania już o nic nie walczy i mogą w spokoju dograć dwa ostatnie spotkania w sezonie.

Transmisję z tego meczu przeprowadzi Eleven Sports 2. Spotkanie będzie dostępne także na platformie nc+go oraz IPLA.

Spotkanie między Herthą i Bayerem Leverkusen odbędzie się w Berlinie na Stadionie Olipijskim. Mecz rozpocznie się o 15.30.