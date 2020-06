Atalanta Bergamo w pierwszym meczu po restarcie Serie A zmierzy się z Sassuolo. Czy podopieczni Gian Piero Gasperiniego umocnią się na czwartym miejscu? A może piłkarze z Emilii-Romanii dzisiaj urwą im punkty?

Atalanta Bergamo – U.S. Sassuolo zapowiedź

Dyspozycja Atalanty przez zawieszeniem Serie A była rewelacyjna. Wliczając mecze z wszystkich rozgrywek, drużyna z Bergamo zanotowała serię pięciu zwycięstw z rzędu.Podopieczni Gian Piero Gasperiniego pokonali Fiorentinę, Romę i Lecce, a także dwukrotnie rozprawili się w Lidze Mistrzów z Valencią, awansując do ćwierćfinału rozgrywek.

Również Sassuolo nie mogło narzekać na ostatnie pojedynki. W ciągu pięciu spotkań przed zawieszeniem zespół wygrał trzy razy, raz zremisował i raz przegrał. Ostatnim rywalem drużyny Roberto De Zerbiego była Brescia, z którą wygrali 3:0 po dwóch golach Francesco Caputo i jednym Jeremiego Bogi.

Ostatni pojedynek między zespołami zakończył się efektowną wygraną Atalanty 4:1. Warto tutaj dodać, że Sassuolo nie pokonało zespołu z Bergamo już od 2014 roku. W najbliższej kolejce jednak nie zanosi się na przełamanie nieudanej serii przez zespół z Emilii-Romanii.

Atalanta Bergamo – U.S. Sassuolo kursy

Bukmacherzy przewidują łatwe zwycięstwo Atalanty, czego dowodem jest niski kurs na jej zwycięstwo (1.38). Z kolei szanse na remis oceniono na 5.20, a wygraną Sassuolo aż na 7.20.

Atalanta Bergamo – U.S. Sassuolo typy

Josip Ilicić zdobywał gole we wszystkich trzech meczach przed przerwą. Może i tym razem znajdzie drogę do bramki? Patrząc na postawę Atalanty w tym sezonie, goli na pewno nie zabraknie i bez wątpienia piłka nie raz trafi do siatki, a może nawet aż cztery.

Atalanta – Sassuolo | Typ: Josip Ilicić strzeli gola @1.91

Atalanta – Sassuolo | Typ: Atalanta wygra i liczba goli powyżej 3.5 @2.51

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne