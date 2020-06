Jakub Świerczok wkrótce zmieni otoczenie? Jak informują bułgarskie media, Łudogorec szuka obecnie napastnika, co wiąże się z odejściem byłego piłkarza Zagłębia Lubin.

Dwa lata w Bułgarii

Jakub Świerczok trafił do Bułgarii na początku 2018 roku. Wówczas piłkarz miał za sobą udaną rundę jesienną w Zagłębiu Lubin i Łudogorec Razgrad wydał na niego 850 tysięcy euro.

Od czasu transferu do Bułgarii, Świerczok we wszystkich rozgrywkach zanotował 82 występy, w których zdobył 36 goli i zaliczył 10 asyst. Wraz z zespołem dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju. W ciągu ostatniego roku przez moment miał problemy z miejscem w składzie po kontuzji. Grał jednak regularnie – jeśli nie w pierwszym składzie, wchodził w drugiej połowie.

Wymuszona zmiana otoczenia?

Wiele wskazuje na to, że wkrótce bułgarska przygoda Świerczoka dobiegnie końca. Według bułgarskich mediów, Łudogorec obecnie poszukuje piłkarza, który wzmocniłby atak. To oznaczałoby odejście trzykrotnego reprezentanta Polski.

Umowa piłkarza z klubem z Razgradu wygasa z końcem przyszłego roku. Wiele wskazuje jednak na to, że 27-latek zmieni otoczenie jeszcze przed końcem umowy. Gdzie Świerczok trafi w letnim oknie transferowym? Do tej pory pojawiały się liczne spekulacje na temat transferu do Legii. Trudno jednak stwierdzić czy po pozyskaniu Tomasa Pekharta stołeczny klub wciąż będzie szukać wzmocnień w ataku.

Fot. YouTube