Inter – Sampdoria. Typy, kursy (21.06.2020)

Serie A jako ostatnia z topowych lig wraca do gry. W niedzielę kibice obejrzą dwa spotkania. O 19:30 Inter zmierzy się z Sampdorią.

Inter – Sampdoria zapowiedź (niedziela, 19:30)

Podopieczni Antonio Conte niejako szanse na mistrzostwo stracili w marcu. Porażki z Juventusem oraz Lazio sprawiły, że na ten moment tracą 9 punktów do “Starej Damy”. Nawet jeśli uda im się wygrać zaległe spotkanie, to nadal ich strata będzie trudna do odrobienia. Tym bardziej, że zespół Inzaghiego także jest zamieszany w walkę o ligowy tytuł.

Z kolei Sampdoria ma za sobą nieudaną kampanię. Drużyna Karol Linetty’ego i Bartosza Bereszyńskiego zajmuje 16. miejsce w Serie A. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie jeden punkt. Przed wstrzymaniem rozgrywek udało im się wygrać z Hellas Verona, dzięki czemu ich sytuacja punktowa nieco się poprawiła.

Oczywiście faworytem tego spotkania jest Inter. W poprzednim spotkaniu obu drużyn lepsza okazała się drużyna z Mediolanu. Bramki w tym spotkaniu trafiali Alexis Sanchez, Sensi oraz Gagliardini. Dla Sampdorii honorową bramkę zdobył Jankto. Jak będzie dzisiaj?

Inter – Sampdoria kursy bukmacherów

Oczywiście faworytem tego spotkania są podopieczni Antonio Conte. Kurs na ich zwycięstwo wyceniono na 1.41. O wiele mniej prawdopodobny wydaje się remis z kursem w wysokości 4.70, podobnie jak wygrana z Sampdorii. W tym przypadku kurs wynosi 7.60.

Inter – Sampdoria typy

Inter teoretycznie nadal może włączyć się do walki do tytuł, ale potrzebuje dobrej formy oraz potknięć ze strony rywali. Dziś zespół Conte może do tego celu postawić pierwszy krok.

Inter – Sampdoria | Typ: Lautaro Martinez strzeli gola @ 2.09 @ BETFAN

Inter – Sampdoria | Typ: Handicap 0:1 – Inter @ 1.98 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne