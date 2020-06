Everton – Liverpool. Typy, kursy (21.06.2020)

W jednym z ciekawszych spotkań 30. kolejki Premier League, Everton podejmie na własnym obiekcie Liverpool. Ewentualna wygrana “The Reds” w Derbach Merseyside przybliży ekipę Juergena Kloppa do tytułu mistrzowskiego.

Everton – Liverpool zapowiedź (niedziela, 20:00)

Jak co roku, Everton miał spore ambicje w kontekście walki o czołowe miejsca w lidze. Ponownie, aspiracje zespołu nie współgrają z wyglądem tabeli. “The Toffees” zajmują aktualnie dwunaste miejsce ze stratą dwóch punktów do jedenastego Burnley, które również ma do rozegrania mecz w ramach 30.kolejki.

Podopieczni Carlo Ancelottiego z pewnością spróbują poprawić swoją sytuację, a pierwszym krokiem może być cenne zwycięstwo w derbach Liverpoolu. O wygraną w starciu z triumfatorem Ligi Mistrzów z ubiegłego sezonu nie będzie oczywiście łatwo.

Liverpool ma bowiem jasny cel, który szybko może zrealizować. Gracze Kloppa chcą zapewnić sobie mistrzostwo kraju jeszcze przed końcem czerwca. Aby wykonać to zadanie, “The Reds” muszą wygrać wyjazdowe starcie z Evertonem.

Everton – Liverpool kursy bukmacherów

Faworytem tego starcia jest Liverpool. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.59. Triumf Evertonu bukmacherzy oszacowali na kurs 5.50. Remis w tym spotkaniu został z kolei oceniony na kurs 4.10.

Everton – Liverpool typy

Ostatni ligowy mecz obu ekip dostarczył kibicom wielu emocji. “The Reds” wygrali na własnym obiekcie 5-2. Nie obrazimy się, jeżeli zobaczymy powtórkę w kontekście liczby bramek. W związku z tym, typujemy zwycięstwo Liverpoolu przy minimum jednej bramce gospodarzy.

Everton – Liverpool | Typ: Liverpool wygra i obie drużyny strzelą gola 3.05 @ BETFAN

Everton – Liverpool | Typ: powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych 2.20 @ BETFAN

