Aston Villa – Chelsea. Typy, kursy (21.06.2020)

Walcząca o utrzymanie Aston Villa w ramach 30. kolejki Premier League rozegra na własnym obiekcie mecz z Chelsea. “The Blues” chcą utrzymać miejsce w TOP4, które zagwarantuje drużynie udział w Lidze Mistrzów podczas kolejnego sezonu.

Aston Villa – Chelsea zapowiedź (niedziela, 17:15)

Ekipa beniaminka Premier League przed zawieszeniem rozgrywek miała o jedno spotkanie rozegrane mniej. W związku z tym, “The Villans” rozegrali swój pierwszy mecz po przerwie już w zeszłą środę. Aston Villa zremisowała u siebie w starciu z Sheffield United.

Podopieczni Deana Smitha mogą mówić o sporym szczęściu w kontekście tej rywalizacji. Drużyna gości zdobyła bowiem w trakcie spotkania bramkę, jednakże technologia goal-line nie zadziałała prawidłowo i arbiter potyczki nie uznał prawidłowego gola.

Aston Villa dopisała sobie jeden punkt do swojego konta. Beniaminek Premier League traci obecnie zaledwie jedno oczko do bezpiecznej pozycji. O powiększenie swojego dorobku w niedzielę nie będzie jednak łatwo. Do Birmingham przyjeżdża bowiem Chelsea.

Gracze Franka Lamparda plasują się na czwartej pozycji. “The Blues” mają nadzieję, że odeprą ataki rywali i zakończą sezon na miejscu premiowanym grą w LM. W szczególności, że aspiracje londyńskiej ekipy są spore, co potwierdza transfer Timo Wernera. Przy braku Ligi Mistrzów, Chelsea może nie zrealizować wszystkich celów transferowym na letnie okno.

Aston Villa – Chelsea kursy bukmacherów

Faworytem spotkania są goście. Kurs na Chelsea wynosi 1.49. Z kolei na zwycięstwo gospodarzy bukmacherzy ustalili kurs 6.30. Remis w tym starciu oszacowano na kurs 4.50.

Aston Villa – Chelsea typy

“The Blues” powinni poradzić sobie z beniaminkiem Premier League. Mając jednak na uwadze problemy Chelsea w defensywie, można założyć, że gospodarze strzelą bramkę w trakcie rywalizacji.

Aston Villa – Chelsea | Typ: Chelsea wygra i obie drużyny strzelą gola 2.82 @ BETFAN

Aston Villa – Chelsea | Typ: każda drużyna powyżej 1 rzutu rożnego w każdej połowie 3.25 @ BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne