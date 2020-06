Legia Warszawa – Śląsk Wrocław. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Legia Warszawa wciąż utrzymuje się na pozycji lidera PKO Ekstraklasy, a teraz może jeszcze bardziej odskoczyć reszcie stawki. Jej rywalem będzie Śląsk Wrocław.

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław. Transmisja LIVE

Do niedawna Legia kontynuowała serię sześciu ligowych zwycięstw z rzędu i drużynie nie było co zarzucił. W poprzedniej kolejce jej passę przerwała jednak porażka 0:2 w Zabrzu, dzięki której Piast Gliwice zbliżył się do lidera. W tej kolejce zespół Waldemara Fornalika przegrał jednak z Lechem, dzięki czemu Legioniści ponownie mogą odskoczyć.

Z kolei Śląsk Wrocław ma za sobą udany pojedynek z ŁKS-em, wygrany 4:0. Wówczas najbardziej błysnęli Dino Stiglec i Erik Exposito, którzy zanotowali po golu i dwóch asystach.

Ostatnie starcie między tymi zespołami zakończyło się pogromem. Legia wygrała 3:0 po golach Wszołka, Kante i Luquinhasa. Śląsk mógł objąć wtedy prowadzenie w pierwszych minutach meczu, aczkolwiek rzutu karnego nie wykorzystał Robert Pich. Trudno jednak spodziewać się w niedzielnym pojedynku takiego samego rozstrzygnięcia jak ostatnio.

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław. Gdzie oglądać?

Transmisja na żywo z meczu Legia – Śląsk będzie dostępna na antenie Canal+, a także w usługach NC+ Go i Player.pl.

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław na żywo

Pojedynek między Legią a Śląskiem odbędzie się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3. Mecz rozpocznie się o 17:30.