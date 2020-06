Bologna – Juventus. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Przegrany finał Pucharu Włoch sprawił, że Maurizio Sarri znajduje się pod gigantyczną presją. Włoch musi wygrać ligowy tytuł, ponieważ w przeciwnym razie zostanie zwolniony.

Bologna – Juventus transmisja LIVE

Fani Juventusu nie są w ostatnich latach przyzwyczajeni do przegrywania pucharów z Napoli. Tymczasem w ubiegłym tygodniu to Neapolitańczycy wygrali po serii rzutów karnych i włoskie media informują, że posada Sarriego nie wydaje się bezpieczna. Uratować go może oczywiście zwycięstwo w Serie A.

Forma “Starej Damy” nie jest jednak najlepsza. Pokazał już to między innymi mecz z Milanem, w którym mistrzowie Włoch wyglądali nijako. Szkoleniowiec Juventusu ma zatem kilka dni na wstrząśnięcie swoim zespołem, który nie prezentuje odpowiedniej jakości. Zespół z Turynu musi także bardzo uważać, ponieważ za ich plecami czai się także Lazio.

Z kolei Bologna przez cały sezon zajmuje miejsce w środku stawki. Pomimo straty pięciu punktów do Napoli, raczej nie wyobrażamy sobie, aby walczyli o europejskie puchary. Z drugiej strony nie grozi im także spadek. Dzisiaj – bazując na formie ich rywali – nie stoją oczywiście na straconej pozycji, aby zdobyć minimum punkt.

Bologna – Juventus. Gdzie oglądać?

Transmisję z tego meczu przeprowadzi Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. Spotkanie będzie dostępne także na platformie nc+go i IPLA.

Bologna – Juventus na żywo

Mecz odbędzie się w Bolonii bez udziału publiczności. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o 21:45.