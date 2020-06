Zwrot akcji ws. Rybusa? Obrońca zdradził jakie ma plany

W ubiegły weekend swoje rozgrywki wznowiła rosyjska liga. Podczas pierwszego spotkania Lokomotiwu Moskwa pełne 90 minut rozegrał Maciej Rybus. Polak na pewno zostanie w drużynie do końca rozgrywek, ale co wydarzy się później?

Rybus odejdzie z Lokomotiwu?

Do tej pory wiele wskazywało, że po zakończeniu umowy obie strony podziękują sobie za owocną współpracę. Blisko dwa tygodnie temu pojawiły się doniesienia, że obrońca trafi do Turcji. Te spekulacje potwierdził Mariusz Piekarski, który poinformował o wstępnym porozumieniu z pewnym klubem.

Sytuacja w futbolu potrafi się jednak zmienić z dnia na dzień. Dziś reprezentant Polski w programie „Misja Futbol” stwierdził, że rozważa pozostanie w Moskwie.

– Nie wiem czy zostaną na przyszły sezon w Lokomotiwie. Kontrakt teoretycznie kończy mi się z końcem tego miesiąca, ale został on przedłużony na okres trwania ligi. Trener chce, abym został i wszystko zależy od tego co zrobi Mariusz Piekarski i od tego, co zaproponuje klub.

Kluczem będzie długość umowy

Na pytanie o jakie czynniki wpłyną na jego decyzje, odparł:

– Dużą rolę odegra długość kontraktu. Mam propozycje z Turcji i cały czas ta oferta jest na stole, ale ja się dobrze czuje w Lokomotiwie i to oni mają pierwszeństwo. W zasadzie mógłbym kontrakt w Turcji podpisać już teraz. Tutaj w Moskwie jest jednak nowy trener i chciałbym zostać.

Rybus zaprzeczył także doniesieniom mediów, że wstępna propozycja pochodziła od Fenerbahce.