Nowe informacje o stanie zdrowia Szymańskiego. “Trwało to dwie godziny”

Wczoraj w rosyjskich mediach pojawiła się informacja, że u trzech graczy Dynamo Moskwa odnotowano pozytywny przypadek zakażenia się koronawirusem. Niestety wśród tej grupy znalazł się także Sebastian Szymański. Na ten moment Polak czuje się już jednak dobrze.

Szymański z koronawirusem

Ostatecznie mecz w Krasnodarze został przełożony dzięki decyzji gospodarzy, którzy oczywiście mieli prawo domagać się gry. Ostatecznie jednak oba kluby doszły do porozumienia i piłkarze w spokoju mogą przejść izolacje. Oprócz reprezentanta Polski pozytywny wynik testu otrzymali Charles Kabore oraz Clinton N’Jie.

Dziennikarze informowali, że Szymański zmaga się z gorączką. Nowe doniesienia w sprawie zdrowia piłkarza przekazał agent gracza Mariusz Piekarski, który potwierdził, że zawodnik przebywa aktualnie w klinice.

– Był moment, że Sebastian miał temperaturę 37 lub 38 stopni, ale trwało to może dwie godziny. Rozmawiałem z nim w weekend i w poniedziałek rano. Seba czuje się bardzo dobrze, nie boli go gardło, głowa, nie kaszle. Nie ma też temperatury. W niedzielę jadł lody waniliowe, czuł smak, nie stracił też węchu. Koronawirusa przechodzi bezobjawowo. Miał rentgen klatki piersiowej. Lekarze sprawdzali, czy wirus nie zaatakował płuc. Na szczęście tak się nie stało. Liczę, że szybko się z nim upora Seba i dwaj pozostali piłkarze zarażeni koronawirusem musieli opuścić bazę treningową Dynama. Clinton i Cabore są w swoich mieszkaniach, Sebastian akurat niedawno wypowiedział umowę w swoim lokum, dlatego trafił do kliniki. W tym przypadku tylko na tym zyskuje. Doktorzy cały czas mają na niego oko – stwierdził Piekarski dla “WP Sportowe Fakty”.

Kiedy Szymański wróci do gry?

Pomimo poprawy zdrowia, Sebastian nadal przyjmuje leki i póki co nie będzie trenował z zespołem. Na ten moment nie wiadomo, kiedy wróci do treningów. To niebyt korzystna informacja dla skrzydłowego, który w ostatnim spotkaniach regularnie występował w podstawowym składzie.