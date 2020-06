“White Lives Matter Burnley” – taki napis widniał wczoraj nad Etihad Stadium. Manchester City w poniedziałkowym meczu wygrał z Burnley aż 5:0. To jednak nie wynik, a to co się stało przed pierwszym gwizdkiem, wywołało największe kontrowersje.

Akcja “Black Lives Matter” (“Czarne życie ma znaczenie”) ogarnęła całą Anglię. Dowodem na to, jest zaangażowanie również klubów piłkarskich i tamtejszej federacji. Podczas trwającej kolejki wszystkie zespoły grają w koszulkach z nazwą akcji. Poza tym przed pierwszym gwizdkiem piłkarze, trenerzy i sędziowie symbolicznie klękają, na znak sprawiedliwości rasowej.

To właśnie podczas gestu poprzedzającego spotkanie, doszło do kontrowersji. Nad stadionem podczas symbolicznego uklęknięcia pojawił się baner z napisem “White Lives Matter Burnley”. Transparent miał charakter prześmiewczy i brytyjskie media uznały go za rasistowski żart.

Klub odcina się od zachowania kibiców

Początkowo sugerowano, że klub ma coś wspólnego z banerem. Burnley jednak zdementowało pogłoski w oficjalnym oświadczeniu. Klub przeprosił za transparent i zapowiedział poszukiwania osoby, która jest za to odpowiedzialna. Mogą ją czekać konsekwencje w postaci dożywotniego zakazu stadionowego.

Guardiola: Edukacja kluczem w walce z rasizmem

Głos w sprawie incydentu zabrali trenerzy obu zespołów, które zmierzyły się w pojedynku. Sean Dyche uznał, że takie zachowania ze strony kibiców są nie do przyjęcia. Tymczasem Pep Guardiola stwierdził, że zarówno czarne, jak i białe życia mają znaczenie.Hiszpan zwrócił uwagę na rolę edukacji przyszłych pokoleń, wprowadziłaby ostateczną równość rasową.