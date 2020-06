Piłkarze Lecha odsunięci od treningów po zdjęciach z sobotniej imprezy

Zdjęcia z Nocnego Targu Towarzyskiego w Poznaniu obiegły internet. Podczas imprezy sfotografowano dwóch młodych piłkarzy Lecha – Mateusza Skrzypczaka i Eryka Kryga. Według pogłosek, na miejscu było jednak jeszcze kilku zawodników “Kolejorza”.

Historia Igora Angulo…

PKO Ekstraklasa po powrocie rozgrywek wprowadziła obostrzenia wobec zawodników w związku z pandemią koronawirusa. Jeszcze w maju oburzenie wywołały zdjęcia Igora Angulo spacerującego z dzieckiem bez maseczki. Piłkarz wówczas tłumaczył, że maskę zdjął dosłownie na chwilę. Nie brał jednak udziału w większym zbiorowisku osób, dlatego nie był narażony na zakażenie tak bardzo, jak…

Piłkarze Lecha odsunięci od treningów i odizolowani

… piłkarze Lecha Poznań w ubiegły weekend. Mateusz Skrzypczak i Eryk Kryg w zeszłym tygodniu udali się na Nocny Targ Towarzyski w Poznaniu, gdzie przewija się mnóstwo ludzi, nie przestrzegający dystansu, bez maseczek. Co więcej, w imprezie według doniesień uczestniczyli również inni zawodnicy “Kolejorza”.

Po co reżim sanitarny dla piłkarzy – maseczki podczas przyjazdu na stadion, kąpanie się w hotelu, przebieranie w stroje meczowe przed przyjazdem na stadion, skoro np. piłkarze Lecha – Mateusz Skrzypczak i Eryk Kryg w weekendy dają ostro na imprezach – bez reżimu sanitarnego? pic.twitter.com/ul7hHZedLL — Jan Wężyk (@wezyk_jan) June 22, 2020

Jak poinformował na Twitterze Radosław Nawrot, wszyscy uczestnicy imprezy zostali odsunięci od treningów w klubie.

Bohaterowie djęć z Targu zostali odsunięci od trenowania z lechem i odizolowani. Co do dalszych kar, wkrótce decyzje — Radosław Nawrot (@RadoslawNawrot) June 23, 2020

Piłkarze Lecha kozłami ofiarnymi sytuacji?

Gdyby zawodnicy zostali “przyłapani” podczas imprezy w normalnych okolicznościach, nie budziłoby to kontrowersji. W dobie pandemii takie zachowanie jest jednak nieodpowiedzialne, gdyż łamie określone wymogi. Obaj piłkarze stali się jednak “kozłami ofiarnymi” całej sytuacji. Co jakiś czas Twitterowicze dzielą się na swoich profilach informacjami o tym, że widzieli jednego czy drugiego piłkarza podczas imprezy. Prawda jest taka, że trudno kontrolować, co piłkarz robi poza treningiem czy meczem.

Puby, kluby czy plenerowe wydarzenia są już otwarte. Piłkarze jednak są zobowiązani decyzjami rządu i ekstraklasy do tego, żeby spełniać wszystkie warunki sanitarne. Czy będą je spełniać? Tak naprawdę to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nich, a żaden organ nie jest w stanie ich pilnować 24 godziny na dobę. Nikt nie może piłkarzom narzucić tego, by przestrzegali zasad – od nich zależy, czy wykażą się odpowiedzialną postawą, czy nie.

