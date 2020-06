Levante – Atletico Madryt. Typy, kursy (23.06.2020)

Na Estadio Olimpic Camilo Cano miejscowe Levante podejmie dziś Atletico Madryt, które do końca sezonu musi już być w stu procentach czujne, jeśli za rok chce zagrać w Lidze Mistrzów. Czy może to oznaczać, że podopieczni Diego Simeone rozgromią Levante? Nie do końca, ponieważ klub z Walencji prezentuje się niezwykle dobrze w tym sezonie.

Levante – Atletico Madryt zapowiedź (wtorek, 19:30)

Obie drużyny w ligowej tabeli dzieli 14 punktów. I trudno powiedzieć, że jest to ogromna przewaga, ponieważ gdyby ktoś powiedział w lipcu 2019 roku, że Atleti na tym etapie sezonu będzie miało tylko tyle oczek przewagi nad Levante – nikt specjalnie by się nie zdziwił.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Atletico Madryt gra w kratkę, ponieważ najpierw zremisowała z Athleticem Bilbao 1:1 po dość przeciętnym meczu. Następnie po fantastycznym meczu rozgromiło Osasunę 5:0, a w ostatni weekend co prawda wygrało z Realem Valladolid na własnym obiekcie, ale po bardzo długich męczarniach, gdyż dopiero w 81 minucie zwycięską bramkę zdobył Vitolo.

Levante z kolei przerwa dobrze zrobiła, ponieważ ekipa z Walencji zremisowała z Sevillą i Valencią (oba spotkania 1:1), a także wygrała z Espanyolem na wyjeździe. Pięć punktów przy tak trudnym terminarzu należy uznać za bardzo dobry wynik. I choć Levante o nic już obecnie nie walczy, ponieważ ani nie spadnie do Segunda Division, ani nie awansuje do europejskich pucharów, z całą pewnością będzie chciało utrzeć nosa piłkarzom Cholo Simeone.

W poprzednim spotkaniu tych drużyn Atletico Madryt wygrało 2:1.

Levante – Atletico Madryt kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Athletico Madryt. Kurs na zwycięstwo “Atleti” wynosi 1,67. Remis z kolei został wyceniony na 3.65, a wygrana Levante na 5,70.

Levante – Atletico Madryt typy

To idealny moment na to, by Atletico Madryt prześcignęło w ligowej tabeli Sevillę, która zremisowała wczoraj z Villarrealem.

Levante – Atletico Madryt | Typ: Atletico Madryt wygra @ 1,68 @ BETFAN

Levante – Atletico Madryt | Typ: Powyżej 2,5 gola @ 2.15 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne