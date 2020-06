Kuriozalna decyzja w lidze austriackiej. Przed restartem ligi LASK Linz otrzymał karę dwunastu punktów ujemnych, natomiast po miesiącu władze postanowiły ją zmniejszyć.

Sensacyjny lider austriackiej Bundesligi

Drużyna z Linzu była przed rundą finałową liderem austriackiej Bundesligi. LASK miał przewagę sześciu punktów nad Red Bullem Salzburg, co w wyniku podziału dałoby trzypunktową przewagę. To mogło sprawić, by zespół w ostatnich latach coraz bardziej pnący się w górę w lidze i Europie, mógł przerwać hegemonię tamtejszego potentata.

Punkty ujemne wpłynęły na motywację zespołu

Na drodze LASK Linz do walki o mistrzostwo stanęły jednak punkty ujemne. Zespół wznowił treningi jeszcze przed terminem wyznaczonym przez austriackę federację, co sprawiło, że zespół otrzymał dwanaście ujemnych punktów. To spowodowało, że drużyna spadła na drugie miejsce za potentata z Salzburga.

Teraz, na pięć kolejek przed końcem austriackiej Bundesligi, władze rozgrywek postanowiły zredukować liczbę ujemnych punktów LASK do czterech. Decyzja jednak nie pomoże zespołowi, gdyż ostatnie problemy wpłynęły na psychikę zawodników. To sprawdziło, że drużyna z Linzu nie wygrała żadnego z czterech pierwszych spotkań i dopiero teraz wróciła na zwycięską ścieżkę.

Trzecie miejsce zamiast fotelu lidera?

Warto dodać, że obecnie LASK traci do pierwszego Salzburga aż dziesięć punktów, a także znajduje się cztery punkty za Rapidem Wiedeń. Gdyby jednak zespół przystąpił do fazy finałowej z czterema ujemnymi punktami, zaczynałby ją na fotelu lidera.