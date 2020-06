Joao Amaral podczas zimowego okna transferowego trafił na wypożyczenie z Lecha Poznań do Pacos Ferreira. Piłkarz zdradził ostatnio w portugalskich mediach, dlaczego podjął taką decyzję.

Coraz częściej rezerwowy

28-letni Portugalczyk w rundzie jesiennej dość często występował w zespole Lecha Poznań, choć z czasem coraz częściej był rezerwowym. Joao Amaral w obecnym sezonie zagrał w 15 meczach ekstraklasy, w których zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty. Nic nie wskazywało jednak na to, że jeszcze zimą zdecyduje się na zmianę otoczenia.

Przyczyną odejścia był Dariusz Żuraw?

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Portugalczyk zdecydował się jednak na przenosiny do rodzinnego kraju. Piłkarz trafił na wypożyczenie do Pacos Ferreira. Początkowo Joao Amaral tłumaczył tę decyzję problemami rodzinnymi, a także większą opieką dla ciężarnej żony. W wywiadzie dla “A Boli”, piłkarz wyznał, że główny powód jego powrotu do Portugalii był zupełnie inny.

28-latek wyznał, że główną motywacją jego odejścia był Dariusz Żuraw. Portugalczyk wyznał, że szkoleniowiec Lecha mu nie ufał, nie przepadał za jego stylem gry i nie chciał na niego stawiać – dlatego piłkarz poprosił o odejście.

Jego dni w Poznaniu są już policzone

Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłość Joao Amarala. Piłkarz w tej chwili przebywa na wypożyczeniu w Pacos Ferreira, aczkolwiek teoretycznie latem musiałby wrócić do “Kolejorza”. Jego kontrakt z poznańskim klubem wygasa bowiem w 2022 roku. Po ostatniej wypowiedzi można jednoznacznie stwierdzić, że piłkarz nie zagra już w barwach Lecha.

Fot. YouTube