Srdjan Spiridonović podpisał kontrakt z nowym klubem. Zgodnie z wcześniejszymi pogłoskami, piłkarz trafił do Crvenej zvezdy Belgrad.

Do marca był ważną postacią Pogoni

Srdjan Spiridonović trafił do Pogoni Szczecin w lipcu ubiegłego roku. W ciągu prawie roku wystąpił w drużynie “Portowców” w 23 meczach, w których zdobył sześć goli i zaliczył trzy asysty. Austriacki skrzydłowy do czasu zawieszenia rozgrywek był ważny elementem składu Kosty Runjiaicia.

Popsuł sobie relacje z Runjaiciem i całą drużyną

Przerwa w rozgrywkach sprawiła jednak, że relacje na linii zawodnik-trener zaczęły się psuć. Po wznowieniu rozgrywek piłkarz nie wykazywał zaangażowania i wręcz manifestował swoją chęć odejścia

– Zgłosił nam, że ma jakąś kontuzję, przez którą nie może ani grać, ani trenować. Klub od początku wywiązywał się z obowiązków wobec Srdjana i wspierał go. On z kolei zostawił całą drużynę na lodzie. Osobiście wspierałem go najmocniej i odstawił mnie na aut. Jeżeli miałbym określić jednym słowem jego zachowanie, to jest ono aspołeczne. Dla mnie Spiridonović nie odgrywa już żadnej roli w Pogoni i myślę, że podobnie jest u chłopaków w szatni. – wyznał w rozmowie z “WP Sportowymi Faktami” trener Pogoni Kosta Runjaić.

Transfer do Serbii

Zgodnie z przewidywaniami, Srdjan Spiridonović jeszcze przed końcem sezonu zmienił otoczenie. Jego nowym klubem będzie Crvena zvezda Belgrad, z którą podpisał trzyletnią umowę. Reszta szczegółów transakcji na razie pozostaje tajemnicą.

fot. YouTube/PogonSzczecinSA