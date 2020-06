Lechia Gdańsk – Piast Gliwice. Typy, kursy (24.06.2020)

W ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy, walczący o europejskie puchary Piast Gliwice wybierze się do Gdańska, by rozegrać mecz z Lechią.

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice zapowiedź (środa, 18:00)

Sytuacja Lechii Gdańsk po wznowieniu rozgrywek nie była najciekawsza. Zespół Piotra Stokowca miał spore problemy, szczególnie w defensywie. Wystarczy bowiem powiedzieć, że w derbach Trójmiasta Lechia straciła trzy gole, a zwycięstwo wywalczyła sobie dopiero w doliczonym czasie gry.

Po starciu z Arką, drużyna do końca fazy zasadniczej rozegrała trzy spotkania, nie wygrywając ani jednego meczu. Lechii udało się jednak zachować miejsce w TOP8, tym samym kwalifikując się do grupy mistrzowskiej.

Walkę w górnej części tabeli piłkarze Stokowca rozpoczęli dobrze, gdyż klub wygrał 1-0 wyjazdowe starcie z Pogonią Szczecin. Tym razem Lechia zagra mecz na własnym obiekcie, a do Gdańska przyjedzie wymagający Piast.

Klub z Gliwic po porażce 0-2 z Lechem Poznań z pewnością będzie chciał zrekompensować się kibicom. Piast ma spore szanse, by załapać się do europejskich pucharów. Mistrz z ubiegłego sezonu zajmuje drugie miejsce w lidze, jednakże strata do lidera wynosi już 10 punktów.

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice kursy bukmacherów

Według bukmacherów faworytem meczu jest Piast Gliwice. Kurs na zwycięstwo gości wynosi bowiem 2.35. Z kolei triumf gospodarzy oceniany jest przez ekspertów na kurs 3.15. Remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.25.

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice typy

Możemy oczekiwać, że czeka nas mecz walki. Piast z pewnością spróbuje sięgnąć po trzy punkty, które przybliżą zespół do europejskich pucharów.

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice | Typ: Obie drużyny strzelą gola i w meczu padną minimum trzy bramki 2.36 @ BETFAN

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice | Typ: Piast Gliwice wygra mecz 2.35 @ BETFAN

