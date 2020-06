Śląsk Wrocław – Cracovia. Transmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Śląsk Wrocław, zajmujący obecnie czwarte miejsce w lidze w najbliższym meczu zmierzy się z siódmą Cracovią. Czy zespół Viteslava Lavicki udowodni aspiracje do gry w pucharach? A może to drużyna z Krakowa zrobi krok w walce o czołowe lokaty?

Śląsk Wrocław – Cracovia transmisja LIVE

Przed rozpoczęciem fazy finałowej PKO Ekstraklasy, Śląsk znajdował się na trzecim miejscu. W minionej kolejce zespół jednak przegrał na wyjeździe z Legią 0:2, a Lech wygrał 2:0 z Piastem. To sprawiło, że “Kolejorz” wyprzedził drużynę z Wrocławia, wskakując na ligowe podium. Podopieczni Vitezslava Lavicki tracą w tej chwili do trzeciego miejsca cztery punkty. Po stracie punktów Lecha oraz Piasta w środowych spotkaniach, zespół może jednak ponownie zbliżyć się do czołowych miejsc.

Zdecydowanie trudniejsza jest obecnie sytuacja Cracovii. Zespół jeszcze niedawno był uważany za faworyta do gry w pucharach, jednak obecnie jest na siódmym miejscu. Warto zresztą podkreślić, że po powrocie z zawieszenia “Pasy” wygrały tylko jeden mecz, aczkolwiek na trudnym wyjeździe w Gdańsku. Może również we Wrocławiu spróbują się włączyć do walki o wyższe miejsca?

Poprzednie spotkanie obu zespołów zakończyło się wygraną 2:0 Cracovii. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że we wszystkich czterech ostatnich meczach u siebie to Śląsk był górą. Czy WKS przedłuży tę serię do pięciu pojedynków?

Śląsk Wrocław – Cracovia. Gdzie oglądać?

Pojedynek będzie transmitowany na antenie Canal+Sport oraz Canal+ 4K Ultra HD. Spotkanie będzie dostępne także na platformach nc+go oraz Player.

Śląsk Wrocław – Cracovia na żywo

Mecz odbędzie się na Stadionie Wrocław. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godz. 19.