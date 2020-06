Śląsk Wrocław: Siedmiu piłkarzy podpisało aneksy do umowy

Śląsk Wrocław przedłużył umowy z siedmioma zawodnikami do końca sezonu. Wciąż jednak nie wiadomo, czy piłkarze zostaną w stolicy Dolnego Śląska na dłużej.

Siedem aneksów

Wrocławski klub mógł mieć problemy z pierwszym składem, gdyż kilku ważnym zawodnikom z końcem czerwca wygasały umowy. Wśród zawodników byli m.in. Michał Chrapek, Filip Marković, Robert Pich czy Kamil Dankowski. Poza tym w najbliższych dniach miała wygasnąć również umowa kontuzjowanego Łukasza Brozia, a także występujących głównie w rezerwach Dariusza Szczerbala i Bartosza Boruna.

Po sezonie może odejść za darmo aż 11 piłkarzy

Ostatecznie obie strony przystały na warunki aneksu do umowy. Na jego mocy piłkarze będą związani z klubem do końca sezonu. Wciąż nie wiadomo jednak, czy powyższa siódemka zdecyduje się zostać we Wrocławiu na dłużej. Do tej pory mówiło się choćby o tym, że trwają negocjacje na temat nowej umowy dla Roberta Picha, jednak konkretów na razie brak.

Nie wiadomo na razie również nic na temat przyszłości Lubambo Musondy, Filipa Raicevicia, Marka Tamasa i Mateusza Radeckiego. Ich umowy również wygasają bowiem z końcem czerwca.

Cracovia następnym rywalem Śląska

Śląsk Wrocław w tej chwili zajmuje 4. miejsce w lidze z 49 punktami na koncie. W czwartkowym spotkaniu zespół zmierzy się na własnym stadionie z Cracovią.

