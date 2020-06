Sean Dyche opuści Burnley?

Sean Dyche funkcję szkoleniowca Burnley pełni od 2012 roku. Niewykluczone, że obecny sezon jest dla 48-latka ostatnim w roli trenera “The Clarets”. Jak informują angielskie media, Dyche ma poważnie zastawiać się nad swoją przyszłością.

Zespół Burnley wiele zawdzięcza Anglikowi. To Sean Dyche wprowadził klub w 2014 roku do najwyższej klasy rozgrywkowej. Choć w trakcie pierwszego sezonu, drużyna nie utrzymała się w Premier League, to po kolejnym awansie, “The Clarets” występują w ekstraklasie nieprzerwanie od 2016 roku.

Konflikt interesów

Czy to ostatnia kampania Dyche’a w roli trenera Burnley? Istnieje takie prawdopodobieństwo. Według informacji Matta Hughesa z “Daily Mail”, szkoleniowiec rozważa odejście z klubu.

Wszystko za sprawą aktualnych relacji 48-latka z zarządem zespołem. Dyche jest mocno sfrustrowany brakiem funduszy na letnie wzmocnienia transferowe. Dodatkowo, kilku graczy nie przedłużyło kontraktów z drużyną.

Umowa z Burnley

Sean Dyche związany jest z Burnley do końca czerwca 2022 roku. W związku z tym, obie strony musiałyby dojść do porozumienia w kwestii rozwiązania umowy.