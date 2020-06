Oficjalnie: Thomas Meunier zawodnikiem Borussii Dortmund!

Potwierdziły się doniesienia mediów. Thomas Meunier od przyszłego sezonu będzie reprezentować barwy Borussii Dortmund. Prawy obrońca podpisał z niemiecką ekipą czteroletni kontrakt.

Większość sympatyków kojarzy 28-latka z występów w PSG. Do mistrza Francji Meunier trafił w 2016 roku z FC Brugge. W każdym sezonie, defensor mógł liczyć na pewną liczbę minut. W ostatniej kampanii Belg zagrał w 16 ligowych potyczkach, zaliczając jedną asystę.

Nie dokończył sezonu

W związku z pandemią i przerwą w rozgrywkach, kluby otrzymały zielone światło w kwestii podpisania krótkoterminowych kontraktów z zawodnikami, których umowy ważne są tylko do końca czerwca.

Na takich warunkach w PSG przebywał Thomas Meunier. Belg odrzucił jednak możliwość reprezentowania francuskiej drużyny w finałowych starciach pucharowych, a także w meczach Ligi Mistrzów.

Thomas Meunier zawodnikiem BVB

Wszystko za sprawą porozumienia, które osiągnął zawodnik z Borussią Dortmund. Meunier może już na początku lipca przenieść się do Dortmundu, by dobrze przygotować się do nowego sezonu. Z BVB zawodnik podpisał czteroletni kontrakt.